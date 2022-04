$!Desvelan la llamada secreta que hizo Barcelona para fichar a crack del Dortmund: “Me sorprendió mucho”

“El Barça es un tren que pasa solo una vez en la vida y no pudo ser. Me sorprendió mucho que me llamara Jordi Cruyff en las últimas semanas del mercado de enero”, comenzó diciendo en una entrevista para ‘7sur7’.

El Dortmund se negó a dejarle salir, ya que es una de las piezas claves del equipo, además, de que es uno de los seleccionados habituales con Bélgica.

“El Barça es un grande y no se le puede decir que ‘no’. El Bayern y el Dortmund son grandísimos clubs, pero el Barça es un equipo especial. El Dortmund me llamó para informarme también del interés y me dijeron: “Lo sentimos, pero no te podemos dejar marchar”.

Meunier aseguró que pudo forzar su salida, pero no quiso problemas y quiere cumplir su contrato con el Dortmund, al hasate el cierre de temporada.

“Podía haber presionado para que dejaran salir, pero no habría sido honesto por mi parte y no lo hizo, por lo que todo se acabó así”, comentó.

El lateral derecho gusta muchísimo en el área deportiva por su fortaleza y su experiencia internacional, pero parece que el club blaugrana apostaría ahora por firmar a coste cero al lateral del Ajax Mazraoui e intentarán también concretar la llegada gratis de Azpilicueta, aunque el Chelsea pretende que siga una temporada más por su cláusula de renovación por objetivos.