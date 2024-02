“Kylian Mbappé va a dinamitar el vestuario del Real Madrid; esto es lo mismo que pasó con Cristiano Ronaldo y Benzema”

Desde España indican que el deseo de Mbappé es ser presentado en junio antes de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, ya que quiere que su día sea como el que tuvo Cristiano Ronaldo en 2009.

El inminente fichaje de Mbappé por Real Madrid ha despertado infinidad de comentarios, pero hay uno que indica lo que puede pasar con el jugador en el vestuario blanco.

El periodista Albert Lesan, del medio catalan 8TV, dio su opinión sobre el arribo de Mbappé al Real Madrid en su programa Rondeando y la polémica estalló.

“Ojalá Mbappé fiche por el Real Madrid. Ojalá. No me he vuelto loco, ojalá Mbappé fiche por el Real Madrid: va aMbappé si viene al Madrid va a jugar en la izquierda, no de delantero centro. Y eso está más que escrito, si firma con Madrid dinamitar el vestuario”, comenzó Lesan en su editorial.

“Mbappé está hasta la cabeza de Luis Enrique, que lo hace jugar de delantero centro, que no le gusta, y además no lo hace jugar o lo saca del partido perdiendo, en el minuto 60 como el otro día.va a su puesto natural y original: banda izquierda”, agregó Lesan.