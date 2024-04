”Me pegó un patadón”: Jugador del Monterrey reveló detalles del duelo contra Messi en el polémico Rayados-Inter Miami

“Era parte ahí, de no darle ningún momento de comodidad y creo que el objetivo está cumplido. (¿Qué le dijiste a Messi ?) Nada, cosas de campo. Ahorita lo decía, lo que habló ahí se queda, no hay que darle más vueltas.

“Sí, después del túnel me pegó un patadón, pero se disculpó inmediatamente, no hubo mala intención, es parte de disfrutar. No lo respetaba para nada dentro del campo, pero es lindo, es lindo enfrentarlo y tener una actitud de disfrutar cuando estás ante este tipo de jugadores”, expresó a Fox Sports.