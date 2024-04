Invadió la cancha para sacarse una foto con Messi y sufrirá duro castigo: revela qué le dijo el crack del Inter Miami

“Desde hace tiempo quería meterme, pero no sabía que lo iba a hacer de verdad. Y cuando llegó la fecha, cuando pasamos por el campo, que íbamos saliendo, de la nada me dio una emoción y salí saltando. Entonces salí corriendo y lo abracé. Vi a Messi que estaba caminando ahí cerquita, entonces me emocioné y salí corriendo”, contó Antonella a Diario OLÉ respecto a su viral acción.

“Yo llegué allá y de la nada me salió decirle dos veces ‘te amo’”, reveló la niña que cuenta con 71 mil seguidores en Tik Tok.

Antonella logró grabarse junto a Messi, con quien intercambió palabras durante los segundos que estuvo en cancha. “Cuando me tomé la foto, me dijo que salga corriendo. Y traté, pero me agarraron del brazo entre varios de seguridad”, comentó.

”Dale, dale, corre afuera”, se escucha que Messi le dijo a la niña en el video que grabó y después subió a sus redes sociales.