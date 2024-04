“Cuando conocí a Messi casi me muero, casi le digo ‘te amo’; mi vida está arreglada porque tengo su camiseta firmada”

El día que “Conocí a Leo casi me muero, casi le digo ‘TE AMO y todo’ (risas). De verdad, él siempre ha sido mi referente. Mi gran ídolo fue Ronaldinho, pero como ya se retiró, nunca pude enfrentarlo. El día que lo conozca sí que me voy a morir de verdad. Y bueno, Lio es el mejor del mundo”.

“Me encanta Messi. La primera vez que tuve contacto con él fue en un partido de Colombia aquí, en Barranquilla, pero no jugué de titular. Apenas estaba empezando en la selección. Y luego me lo crucé en la Copa América de hace dos años y fue una gran emoción”.

No pudo intercambiar camiseta con Messi, pero la consiguió a través de compañeros: “No la intercambié, pero ya tengo la suya, se la pedí a través de otro jugador, me la firmó y todo, me puso ‘con afecto para Luis’. Mi vida ya está arreglada con esa camiseta”.