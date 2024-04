Xavi no se queda callado y le responde a Luis Enrique sobre sus polémicas palabras: “No me busques por aquí...”

El español afirmó que Pedri y De Jong están para jugar, por eso han viajado, aunque todavía no tiene claro en equipo.

DE VUELTA A CUARTOS DE FINAL

“Tras cuatro años sin estar en unos cuartos, la palabra es ilusión. Ya lo dije hace una par de semana que podíamos soñar, que hay ilusión. Llegamos en el mejor momento de la temporada pero nos medimos a un equipo hecho para ganar la Champions y nos enfrentamos a uno de los mejores entrenadores, Luis Enrique. Con ganas de estar en semifinales”.

PALABRAS DE LUIS ENRIQUE

”Lo he visto. Es Luis Enrique. Lo conocéis. Tengo muy buena relación personal. Todo el respeto. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y tiene un equipo hecho para ganar la Champions. Los dos buscamos lo mismo. Podemos presumir que Luis Enrique, Pep, Arteta y nosotros somos ADN Barça. Cuatro entrenadores con ADN Barça en cuartos de Champions. Los dos buscamos lo mismo, este ADN Barça que nos identifica y nos enorgullece”.

“Tengo muy buena relación con él. Los dos buscamos exactamente lo mismo. No me busquéis por aquí porque no hay ninguna polémica”.