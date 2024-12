En el video se puede ver que la mujer ingresó al barrio privado a las 6.43 de la mañana y llegó a la casa de Messi unos 20 minutos más tarde.

Luego se observa la fachada de un domicilio y algunas imágenes de los alrededores. Por último se destaca el fin de la jornada laboral, cerca del mediodía.

Después de que el video se publicara en las redes, la mujer recibió muchas críticas por mostrar parte de la intimidad del astro argentino.

“Me imagino que la rajaron”, “qué ganas de hacerse echar”, “otra que no contratan más”, “después dicen que no hay trabajo” y “despedida por filmar lo que no debe”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram.