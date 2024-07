“Jugué con Messi y Cristiano Ronaldo, pero, al final, el mejor es quien tiene los ocho Balones de Oro”

“Ya tomé mi decisión. Antes, algunos querían que me fuera y ahora desean que me quede. Después de todo lo que he logrado con la selección, puedo decir adiós con tranquilidad. Aunque me duele porque la selección es donde más feliz me siento. Cuando llevas la camiseta de tu país, solo piensas en defenderlo. He dado todo por Argentina durante 15 años y es momento de que los jóvenes tengan su oportunidad. Es hora de dar un paso al costado y darme cuenta de que hay vida fuera del fútbol”.

“Algunos entrenadores te dejan enseñanzas tácticas, otros, como Maradona, juegan con tu motivación. Me encantó trabajar con Mourinho en Real Madrid. Y Ancelotti me inventó una posición en su equipo y ganamos la Champions. Tengo 36 años y sigo aprendiendo cada día.”

El PSG

“Necesitaba un nuevo comienzo y el PSG estaba en crecimiento con jugadores extraordinarios. Me sentí a gusto desde el primer día y pasé más tiempo en el PSG que en cualquier otro club. A veces es difícil quedarse tanto tiempo en el mismo equipo. En 2022, el club decidió que me fuera, querían traer a otros jugadores. Lo entendí, aunque no fue fácil. Con el tiempo, admití que me fui en el momento adecuado.”

Vínculo con la afición de París

“Me di cuenta el día de mi despedida. Nunca olvidaré lo que los fans hicieron por mí. Me regalaron una foto de gran tamaño en la que celebro un gol con la camiseta del PSG. La afición me llevó a sus gradas y me pidió que pusiera mi firma. Me sentí muy orgulloso y conmovido por todas estas muestras de cariño y reconocimiento. El público me brindó su cariño desde el primer día”.

Premios individuales

“Soy un trabajador en la sombra, siempre ha sido mi forma de ser. Nunca me gustaron las cámaras, la luz, nada de eso me interesa. Todo lo que he logrado en mi carrera es gracias al trabajo duro. Estar más arriba o más abajo en el ranking de los mejores jugadores al Balón de Oro es decisión de la gente o de la prensa. Para mí no cambia nada”.