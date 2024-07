Le respondió a Bielsa por su polémica conferencia: “Si tanto le duele, que se dedique a otra cosa y se vaya del fútbol”

Previo al partido por el tercer puesto de la Copa América entre Uruguay y Canadá este sábado, Marcelo Bielsa ofreció una conferencia de prensa de las más calientes de los últimos años. El entrenador no se guardó nada y apuntó a las altas esferas (FIFA y Conmebol) por la organización del torneo en Estados Unidos.

Además, Bielsa puso el foco en el periodismo uruguayo cayó como una bomba en los medios. Esto también provocó que el reportero Rodrigo Romano decidiera retirarse del lugar. “Ustedes lo saben, no sé las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses, con los que administran el poder, que reparten el dinero. Y se callan la boca, según a que parte del poder quieren favorecer o perjudicar. No me corresponde juzgarlo a ustedes, si me corresponde decir que hay una porción del periodismo que está comprada, que juegan para los del poder y entregan dinero. Como no soy estúpido, veo que este señor (Romano) se marcha para no convalidar lo que estoy diciendo”, aseguró el técnico.

Y añadió: “Hay un periodismo que no dice lo que piensa, estoy acusando al porcentaje que se calla. Los decentes sabemos que reciben dinero y no se enfrentan al poder para conservar los privilegios. Lo que hago de malo es decir la verdad”.

RESPONDE A BIELSA

La repercusión fue inmensa y uno de los que le contestó fue Alberto Kessman, que para muchos es uno los periodistas más emblemáticos del fútbol charrúa y dio su opinión en Telemundo de Uruguay. “Ya todos saben lo que he dicho de lo que sucedió entre los jugadores de Uruguay y la gente colombiana. No entiendo mucho porque se ataca a la prensa sin nombrar a quién. No sé si habla de alguien en especial o en general. Yo no me siento en esa. No tengo intereses y no me voy a dejar manosear de boca por alguien que no conozco”, arrancó diciendo el comunicador de 73 años.