“Messi ya no es el mismo, ha perdido fuerza, velocidad y cualquiera lo puede marcar; Colombia tiene que aprovechar”

El histórico exdelantero descató el buen momento de Colombia y afirma que tienen oportunidades de levantar el título. Aunque la gran preocupación para la ‘Tricolor’ pasa por la figura de Messi, pero Valencia le bajó los humos y aclara que el ‘10’ ya no transmite el mismo peligro que antes.

“Ya no es el Messi que estabamos acostumbrados a ver en Barcelona, que se sacaba a seis, siete (jugadores). Ha perdido velocidad y fuerza por los años. Ellos que están jovenes tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi”, aseguró el cafetero en diálogo con TyC Sports.

Y añadió: “El Messi que ahora cualquiera lo puede marcar”, pero aclara que “yo sin desmeritar todo lo que ha hecho, siempre fui hincha de él, siempre lo respeté como jugador y como persona”.