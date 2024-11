Messi se sincera con Fabrizio Romano: su gusto culposo, el Mundial 2026 y su futuro lejos del fútbol: “No me gustaría ser DT”

“La verdad es que no lo sé, me lo han preguntado varias veces, sobre todo en Argentina. Espero tener un buen final de temporada y luego una buena pretemporada, algo que no tuve la temporada pasada por todos los viajes que hicimos. A partir de ahí quiero ver qué pasa, darme cuenta de cómo me siento. En el fútbol siempre pasan muchas cosas. Todavía queda mucho camino por recorrer, así que no pienso demasiado en ello”, dijo el argentino, que restó importancia a la forma en que será recordado en el fútbol.

“Que la gente me recuerde como quiera. Estoy muy agradecido por mi carrera y por haber conseguido todo lo que tengo gracias a Dios. Mi mayor sueño era ganar el Mundial, por el que luché durante mucho tiempo y que me costó mucho esfuerzo. He tenido la suerte de ganar todo con el Barcelona, con la selección, y de tener una vida y una familia maravillosas, así que estoy muy agradecido a Dios por todo lo que he pasado, y dejaré que la gente me recuerde como quiera”, dijo Lionel Messi.

Además, Messi se animó a contar algunas intimidades. Con sus hijos juegan mucho al fútbol, su placer culposo es tomar helado y se animó a contar como se ve después de que deje el fútbol.

“Creo que no me gustaría ser entrenador, pero no tengo claro mi siguiente paso después del fútbol. Hoy pienso en jugar, en entrenar y pasarla bien”.