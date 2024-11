The Best 2024: cuándo es, cómo se vota, quién fue el último ganador y qué jugadores del Real Madrid estarían nominados

En este caso es diferente al Balón de Oro, ya que aquí la potestad se le otorga a 100 periodistas de los países mejores rankeados.

En el horizonte ya aparece otra situación que puede ser muy parecida, pero en este caso no solo serán los periodistas los que voten, ya que se sumarán capitanes y seleccionares de todos y cada uno de los combinados nacionales que controla la FIFA e incluso aficionados.

“Los ganadores de los premios The Best al jugador de la FIFA, The Best a la jugadora, The Best al entrenador masculino y femenino, The Best al portero de ambos géneros los elige un jurado internacional compuesto por todos los seleccionadores actuales masculinos y femeninos (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas (uno por equipo), un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional y aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com”, explica diario Marca.