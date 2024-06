Messi quiere una foto con esta leyenda: “En el deporte es lo más groso que hay, le tengo una admiración muy grande”

Messi concedió una entrevista para Clank! en la previa de su cumpleaños 37 y aseguró que uno de sus sueños es conocer a la leyenda de la NBA.

“En el deporte es lo más groso que hay, vi la serie de él. Es impresionante. Eso también me acercó mucho más a Jordan, lo que fue él. Y es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo, me hubiese encantado”, reconoció el capitán de la albiceleste.

“No sé mucho de básquet ni lo sigo, pero Jordan fue algo diferente en todo el deporte, no solo en básquet. Una admiración muy grande. Me pidieron tantas fotos y tener una con él sería muy lindo”, reveló Leo.