La confesión de Messi en su cumpleños 37: “Íbamos contra Real Madrid y Pep Guardiola me llamó a mi casa...”

Campeón del mundo en 2022 y campeón de América en 2021. Ocho Balones de Oro y tres premios The Best de la FIFA. Dos Balones de Oro (2014 y 2022) como mejor jugador de un Copa Mundial. Dos veces mejor jugador de la Copa América (2015 y 2021). Seis veces máximo goleador de la Champions. Dos veces mejor jugador de Europa. Un premio Laureus (2019).

“Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera (...) Mi premio más grande fue el Mundial. Muchos fanáticos en el mundo querían que Argentina fuese campeón en parte por mí. Ya no me falta nada por conseguir, lo gané todo”, sostiene Messi, el rey Midas del fútbol.

“Guardiola estaba en todo, de cuidado, descanso, alimentación, pero no era estricto. Bajaba una línea, que era lo mejor para cada uno, pero dependía de cada uno. Empezamos a comer en el club todos juntos y ahí ya te estaba cuidando. Cuando uno es joven no se da cuenta de eso. Físicamente estas preparado de joven, pero después te das cuenta cuanto antes empezás es mejor”, comenzó Messi.

En esa misma línea, Messi recordó: “Antes del partido con Real Madrid, algo había mencionado de hacer algo diferente en las prácticas. Yo me entero antes del partido, en el mismo día. A la tarde me llama a mi casa y me pide ir a la Ciudad Deportiva. Me muestra unos videos, y me pide jugar de falso nueve para que la defensa no tenga la referencia. Había que ir a Madrid a ganar, siendo protagonistas y tenemos que ser nosotros sino es muy difícil. Fui muchas veces y es complejo ganar ahí. Quiero que estés en mitad de cancha y ser falso nueve. Si salen los centrales, quedan Henry y Etoo”.

“La verdad que nosotros éramos una más en mitad de cancha, era nuevo para todos. Jugamos siempre de una forma y lo cambió todo para Real Madrid. Encima estaba Xavi, Busquets e Iniesta. Encontramos el siempre ser uno más en la cancha, manejando el partido con la pelota y de hacer correr el rival. Pasó mucho tiempo para que le tomaran la vuelta”, profundizó Messi.

Por último, Messi puntualizó: “Disfruté poco de esa época. Se pasaba bien, las prácticas eran como un partido. Era un equipo que jugaban bien todos, había mucha competencia. Tenía muchos ganadores, líderes competitivos, que habían sufrido mucho tiempo en el FC Barcelona. Creo que confundió la época de Guardiola, todos querían jugar como él. Ser el FC Barcelona de ese momento y hay chicos de 6 o 7 años y le decis de jugar a dos toques, rápidos. A esa edad tiene que jugar como es, enseñarle pero entender el juego y no perder espontaneidad de cada uno...”.