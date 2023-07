“Estaba llorando en el baño del vestuario y Messi me habló; mi español no era bueno, no podía ser yo mismo”

“Recuerdo hasta el día de hoy, era un partido contra el Athletic de Bilbao, estoy llorando en el vestuario, en el baño. Me habló Messi, estaba llorando y le expliqué: mi español es más o menos, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo”, confiesa Neymar .

El brasileño también recuerda el momento en el que deseaba volver al Barcelona: “Quería salir. Cuando tomé la decisión de que me quería ir del PSG, no fue ni por la afición, ni por el club. Aunque no quería seguir, debía entrenar y estar preparado. Porque si juego mal, todos me culparán a mí. Si perdemos soy el primer responsable, sé la carga y la responsabilidad que tengo”.

Messi aparece en el documental y entiende la decisión de Ney de irse a Francia. “No sé bien cuál fue la razón del cambio al PSG y nunca nos la contó tampoco”, comentaba el rosarino.