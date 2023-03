“Si me entero que Messi va renovar con PSG, me declaro en huelga y no vuelvo a ir al Parque de los Príncipes”

PSG, como en los últimos años, fracasó en la Champions League. Esta vez fue eliminado por el Bayern Múnich en los octavos de final.

El peso del duro golpe ha caído sobre Lionel Messi, uno de los futbolistas más apuntados tras la nueva debacle del Paris Saint Germain.

La Champions es una pesadilla para Messi: Los memes que dejó la eliminación del PSG

El argentino volvió a recibir una pésima calificación por parte del prestigioso periódico L’Equipe y además sufrió una durísima crítica por parte del ex futbolista, Jérôme Rothen, con pasado en el club parisino.

“Si me entero que Messi va a renovar por el PSG, me declaro en huelga y no vuelvo a ir al Parque de los Príncipes”, aseveró.

No es la primera vez que Rothen ataca a Leo, ya que en ateriores ocasiones dijo: “La extensión de Messi es una mierda. Messi no se molesta en sacar al club adelante. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario”.