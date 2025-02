“Mikel me dijo que tendría que entrar de delantero esta mañana. Hablamos de ello con los asistentes, pero era la primera vez en mi carrera que he jugado ahí. Me dijeron que aprovechara mis fortalezas y he podido ayudar con dos goles. Me olvidé de darle a mi mujer algo por San Valentín, así que esto va por ella. Creo que lo apreciará más que una rosa y algunas bombones”, dijo el español a la cadena TNT Sports.