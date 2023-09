“Modric está en el último año de contrato; lo voy a llamar porque quiero ficharlo”

“He hablado con él porque está teniendo que aguantar más de lo normal. Cuando Luka renovó él estaba encantado, después ha cambiado su papel, pero cuando vuelvan estos partidos tendrá protagonismo. Le he dado más protagonismo a los jóvenes”, explicaba el DT.

Sin embargo, cuando el ‘Mago’ extendió su contrato por una temporada más con los blancos, fue con la condición de seguir teniendo minutos.

“Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en el equipo basándose en méritos pasados. Nadie está contento cuando está fuera del equipo. No me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol y del Real Madrid. Después de todo en mi carrera, en la que no estoy seguro de haber estado en la banca durante varios partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña”, decía Modric hace unas semanas en una concentración con Croacia.