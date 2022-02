Morata rompe el silencio y explica por qué no se fue al Barcelona de Xavi Hernández

El delantero internacional español, Álvaro Morata, aseguró este lunes que se ve quedándose en la Juventus, donde está cedido por el Atlético de Madrid hasta junio, al mismo tiempo que alabó el refuerzo que supone la llegada de Dusan Vlahovic en el área ofensiva.

Preguntado por sus presuntas ganas de irse en la última ventana de fichajes al Barcelona, Morata aseguró que fue convencido para quedarse por su entrenador Massimiliano Allegri.

“Hablamos con el entrenador durante el mercato, de sus ideas. Me dijo que la llegada de Dusan me ayudaría y así ha sido. Estoy contento de estar aquí, si por mi fuera, me quedaría aquí siempre”, dijo el español, de 29 años, en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Champions contra el Villarreal.

“Siempre he sentido su confianza (...) (Allegri) Es el primero en exigirme cosas, pero conoce mis límites. Me dijo que debía quedarme aquí y que confiaba en mí, ahora debo devolverle esta confianza”, añadió sobre el porqué no se fue al Barcelona.

Morata alabó la contribución de Vlahovic, llegado en enero procedente de la Fiorentina.