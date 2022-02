$!¿Su sucesor? Xavi se rinde ante Pedri y suelta una frase ‘inesperada’ tras el triunfo del Barcelona sobre Valencia

Xavi Hernández salió muy satisfecho con sus jugadores luego de la goleada del Barcelona sobre el Valencia en Mestalla. El DT catalán se rindió ante Pedri, quien marcó uno de los goles y fue el orquestador del equipo. Además tuvo palabras para Aubameyang, delantero que se estrenó como goleador azulgrana con doblete.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga española

Triunfo

“Estoy muy satisfecho y feliz. No hemos sido igual tan brillantes o excelentes como en algunos minutos contra el Nápoles, pero sí hemos sido efectivos. También hemos sabido sufrir. Hemos sufrido en la segunda parte, nos ha faltado pausa y calma. La primera mitad ha sido muy buena. El partido ha sido difícil. Era un encuentro de ponerse el mono de trabajo. Otro partido fuera de casa en el que salimos satisfechos. Nos vamos con tres puntos excelentes de un campo difícil. La victoria es muy buena. Los goles son fantásticos”.

Pedri

“Da pausa, no la pierde, domina las dos piernas... es superlativo. Lo que hace, cómo se gira, el tempo... es fantástico. Es de nivel top. Y sólo tiene 19 años. Es espectacular. No hay talento más grande en el mundo que él. Hay que mimarlo. Marca diferencias, en el juego, en el área... roba pelotas. Es una maravilla tenerlo. Sale media hora y es trascendente. No es un jugador normal. Hay muy pocos como él”.