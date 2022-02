$!¡Polémica en el PSG! Verratti y Leonardo lo liquidaron tras la dura derrota ante el Nantes: ‘‘Nos ha jodido’’

‘‘¿Cómo es posible que no le saque tarjeta amarilla (a Appiah)? Es amarilla, es roja, es penal. A veces hay que asumir la responsabilidad porque la hay, pero el árbitro nos ha jodido’’, disparó Verratti .

PSG no pudo contra el Nantes y cayó por el marcador de 3-1 con figuras como Neymar, Mbappé y Messi en el campo. Se trata de la segunda derrota que sufre el conjunto parisino en la campaña, aunque se mantiene en lo más alto de la tabla con 59 puntos.

Pero la cosa no queda ahí. Leonardo, el director deportivo del PSG, también salió con munición gruesa: “El árbitro no pitó nada, como son Mbappé, Neymar, Messi y el PSG, no pitó nada”.

El futbolista del PSG que se marchará del club a final de temporada

Y añadió: ‘‘Denis Appiah debería haber visto la segunda amarilla en el penal sobre Mbappé. Y una segunda amarilla es, lógicamente, roja y expulsión. Además, el árbitro dejó de cobrar muchas faltas sobre nuestros jugadores’’.

Leonardo reconoció que el equipo no jugó bien, pero no dejó de señalar al juez. “Hubo muchos errores, cosas que no hicimos bien. Pero con el árbitro, hoy fue como un ‘pum pum pum’ te estoy disparando”.

El próximo compromiso para el PSG será el sábado en el Parque de los Príncipes contra el Saint-Étienne por la jornada 26 de la Ligue 1.