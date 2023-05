Otro dardo a Pep Guardiola: “Llegar a Champions con 7 millones es un milagro; Jesucristo llegó y se fue de paseo al Vaticano”

Luego de empate 2-2 el lunes contra Salernitana, donde la Roma no jugó un buen partido, Mourinho aseguró que la aspiraciones del equipo capitalino no pueden ser la Champions League .

“En primer lugar, ¿quién habló de la Champions League como el objetivo de la Roma? Definitivamente no lo hice. Trato de ser siempre honesto, no me gusta vender humo y nunca dije que la Roma era candidata a la Champions League. Lo único que me juego en la final es la final, nada más. Hay entrenadores, jugadores y clubes que juegan una final europea en su vida y ya tienen suerte, imaginadnos jugando dos finales seguidas, imaginad a mis chicos jugando dos seguidas. Para mí esta es una gran temporada, porque pasa a ser histórica pase lo que pase. Quiero jugar la final”.

El técnico de la Roma no piensa en la próxima Champions League, que su equipo jugaría solo si gana la final de Budapest ante el Sevilla: “La Champions League con siete millones de euros gastados en el mercado no es historia y ni siquiera es un milagro, sino que es Jesucristo el que llegó a Roma y se fue de paseo al Vaticano”. Mourinho en estado puro.