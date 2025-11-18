Internacionales

Mundial Sub 17: ¡5-0! última selección de Concacaf no metió ni las manos y recibe paliza histórica en octavos de final

Selección de Concacaf fue humillada por Portugal en el Mundial Sub-17: paliza histórica ¡5-0!

  • Mundial Sub 17: ¡5-0! última selección de Concacaf no metió ni las manos y recibe paliza histórica en octavos de final

    México fue humillado por Portugal en el Mundial Sub-17: paliza histórica ¡5-0!. Foto: FIFA
2025-11-18

La selección mexicana de fútbol se despidió este martes en los octavos de final del Mundial sub-17 de Catar al caer 5-0 ante Portugal, en un partido en el que jugó con uno menos desde el minuto 35 por la expulsión del defensa José Navarro, gris protagonista del choque.

Portugal se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio para tener el control del juego. En un fallo defensivo de México, Navarro cometió un claro penalti sobre el portugués Duarte Cunha y Rafael Quintas materializó desde los 11 metros el 1-0 en el minuto 15.

Mundial 2026: Donald Trump vuelve a amenazar a Infantino con cambiar sedes: "Queremos intervenir antes de que ocurra"

La selección mexicana de fútbol se despidió este martes en los octavos de final del Mundial sub-17 de Catar al caer 5-0 ante Portugal, en un partido en el que jugó con uno menos desde el minuto 35 por la expulsión del defensa José Navarro, gris protagonista del choque.

Portugal se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio para tener el control del juego. En un fallo defensivo de México, Navarro cometió un claro penalti sobre el portugués Duarte Cunha y Rafael Quintas materializó desde los 11 metros el 1-0 en el minuto 15.

Mundial 2026: no ganaron ningún partido en su grupo, pero pueden clasificar a United por este insólito motivo

La selección mexicana adelantó más las líneas y volvió a dar concesiones atrás. En cuatro minutos aciagos para México, Portugal dejaba todo cerrado marcando tres goles de manera consecutiva.

Zeega (3-0), Miguel Figueiredo (4-0) y Yoan Pereira (5-0) en los minutos 81, 84 y 85, respectivamente. En el 88, todo se puso aún peor para México con la expulsión de su portero Santiago López, que salió a destiempo y derribó a un jugador portugués fuera de su área, dejando a los suyos con nueve en los últimos minutos.

Así, México se despide en octavos de final, mientras que Portugal, por su parte, avanza a los cuartos del torneo, donde se medirá al ganador del Irlanda-Suiza

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencia EFE

Mundial Sub 17
|
México
|
Portugal
|