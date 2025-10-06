Mundial Sub-20: así se jugarán los cruces de octavos de final; España con difícil rival y México ante la anfitriona

<b>Japón </b>también se clasificó a la siguiente ronda con una campaña perfecta de 9 puntos en el Grupo A, <b>Marruecos </b>con 6 en el C, <b>Argentina </b>con 9 en el D, <b>Estados Unidos</b> con 6 en el E y <b>Colombia </b>con 5 en el F.Acompañaron a estos líderes desde el segundo puesto la anfitriona <b>Chile </b>con 3 puntos en el A, <b>Paraguay </b>con 4 en el B, <b>México </b>con 5 en el C, <b>Italia </b>con 4 en el D, <b>Sudáfrica </b>con 6 en el E y <b>Noruega </b>con 5 en el F.La instancia que reúne a las 60 mejores selecciones del campeonato se ha completado con cuatro que terminaron en el tercer puesto.La primera entre las mejores terceras fue <b>Francia </b>con 6 puntos en el E. <b>Nigeria </b>sacó 4 en el F, misma renta de<b> Corea del Sur</b> en B y <b>España </b>en el C.