Mundial Sub-20: así se jugarán los cruces de octavos de final; España con difícil rival y México ante la anfitriona

Listos los octavos de final del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile. Ucrania, líder con 7 puntos del Grupo B, y España, que se ha clasificado desde el C como una de las mejores terceras, abrirán este martes la ronda de eliminación directa, que se extenderá hasta el 9 de octubre. Ambos equipos se enfrentarán en octavos en el primer gran duelo europeo de esta competición. España afronta un difícil rival y lo hace con muchas dudas en su juego, tras sobrevivir en el denominado 'grupo de la muerte' ganando en la última jornada con mucha fortuna a Brasil, tras perder con justicia ante Marruecos y empatar con México en un partido en el que los aztecas fueron ligeramente superiores.

Japón también se clasificó a la siguiente ronda con una campaña perfecta de 9 puntos en el Grupo A, Marruecos con 6 en el C, Argentina con 9 en el D, Estados Unidos con 6 en el E y Colombia con 5 en el F. Acompañaron a estos líderes desde el segundo puesto la anfitriona Chile con 3 puntos en el A, Paraguay con 4 en el B, México con 5 en el C, Italia con 4 en el D, Sudáfrica con 6 en el E y Noruega con 5 en el F. La instancia que reúne a las 60 mejores selecciones del campeonato se ha completado con cuatro que terminaron en el tercer puesto. La primera entre las mejores terceras fue Francia con 6 puntos en el E. Nigeria sacó 4 en el F, misma renta de Corea del Sur en B y España en el C.

Los octavos de final arrancan desde este martes con Ucrania enfrentando a España (1:30PM) y Chile haciendo lo propio frente México (5:00 PM). El miércoles será el turno para que Colombia choque ante Sudáfrica (1:30 PM), Argentina se vea las caras contra Nigeria, Paraguay enfrente a Noruega y Francia se medirá contra los japoneses. Estos tres partidos comenzarán en simultaneo desde las 5:00 PM. Estados Unidos e Italia jugarán el jueves (1:30 PM) y Marruecos buscará el pase a cuartos cuando se mida contra Corea del Sur (5:00 PM).