¡Eliminados! Panamá consuma nuevo fracaso internacional tras quedar fuera del Mundial Sub-20 de la FIFA

La ilusión de la <b>Selección Sub-20 de Panamá</b> en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/resumen-goles-cuba-hace-historia-en-el-mundial-sub-20-doblete-michael-camejo-italia-AJ27593443" target="_blank">Mundial de Chile 2025 </a></b>llegó a su fin con una eliminación que deja mucho sabor a derrota para el fútbol juvenil canalero. A pesar de que el equipo mostró momentos de carácter y lucha, los resultados obtenidos en la fase de grupos no fueron suficientes para avanzar a la siguiente instancia.El punto de quiebre fue el partido inaugural contra <b>Paraguay</b>, disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso. Panamá comenzó con fuerza, con un gol de <i>camerino</i> de Martín Krug al minuto 5, pero Paraguay reaccionó antes del descanso con un empate gracias a Alexandro Maidana.