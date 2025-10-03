¡Eliminados! Panamá consuma nuevo fracaso internacional tras quedar fuera del Mundial Sub-20 de la FIFA

La ilusión de la Selección Sub-20 de Panamá en el Mundial de Chile 2025 llegó a su fin con una eliminación que deja mucho sabor a derrota para el fútbol juvenil canalero. A pesar de que el equipo mostró momentos de carácter y lucha, los resultados obtenidos en la fase de grupos no fueron suficientes para avanzar a la siguiente instancia. El punto de quiebre fue el partido inaugural contra Paraguay, disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso. Panamá comenzó con fuerza, con un gol de camerino de Martín Krug al minuto 5, pero Paraguay reaccionó antes del descanso con un empate gracias a Alexandro Maidana.

En la segunda mitad, el rival tomó la iniciativa y se adelantó. Si bien Panamá logró nivelar el marcador al 76’ por intermedio de Giovany Herbert, el gol decisivo llegó en tiempo de reposición: al minuto 90+4, Tiago Caballero batió al portero panameño para sellar el 3-2 que abriría el camino a la eliminación. El segundo partido trajo más adrenalina, pero no la salvación. Enfrentando a Ucrania, Panamá empató 1-1 en una jornada marcada por polémicas arbitrales. Ucrania abrió el marcador mediante un penalti repetido que no se había sancionado correctamente en primer lugar, y aunque el portero Cecilio Burgess detuvo el primer disparo, el fallo fue invalidado por invasión de área y el penal fue ejecutado de nuevo. Synchuk convirtió desde los límites para adelantar a Ucrania, pero Panamá igualó a través de un cabezazo certero de Gustavo Herrera tras un excelente centro de Kevin Walder.

Al cierre de la fase de grupos, las cuentas no le favorecieron a los panameños. Con solo un punto sumado (el empate ante Ucrania) y una derrota frente a Paraguay, el sueño de los octavos quedó truncado. En su último partido del grupo debían esperar combinaciones favorables o esperar que rivales descuiden resultados, algo que no ocurrió. La clasificación quedó fuera de su alcance. Este desenlace representa una gran decepción para una generación que llegó motivada, con expectativas de trascender. El equipo, bajo dirección técnica de Jorge Dely Valdés, alternó momentos de buen fútbol con fragilidades defensivas y decisiones arbitrales adversas que pesaron en el resultado final. La eliminación no solo es un golpe deportivo, sino también un llamado de atención sobre las correcciones que el cuerpo técnico y la Federación deberán asumir para fortalecer las futuras camadas.