Scaloni sorprende con su convocatoria para los amistosos de Argentina: ¿Está Lionel Messi en la nomina?

La selección argentina de fútbol comunicó este viernes la lista de jugadores convocados para disputar dos partidos amistosos en Estados Unidos en este mes contra sus pares de <b>Venezuela </b>y <b>Puerto Rico</b>, de la que hacen parte <b>Lionel Messi, Franco Mastantuono</b> y tres jugadores que no habían sido citados hasta ahora por el entrenador <b>Lionel Scaloni.</b>Tras cerrar como líder en una destacada participación en las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026, la Albiceleste avanza en su puesta a punto para la competición del año próximo y comienza su calendario de amistosos el próximo 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.Scaloni apeló a la misma base de jugadores que disputó las eliminatorias, mientras comienza a probar nombres nuevos de cara a la cita mundialista.En esta ocasión, <b>Facundo Cambeses</b>, portero del Racing Club;<b> Lautaro Rivero</b>, joven zaguero del River Plate; y <b>Aníbal Moreno,</b> defensor del Palmeiras brasileño, son las caras nuevas en el plantel.Entre los convocados destacan además el portero<b> Emiliano Martínez,</b> que estaba en duda por una lesión muscular; el delantero<b> Julián Álvarez</b>, de gran presente en el Atlético Madrid, y <b>Franco Mastantuono</b>, que rápidamente se ha convertido en pieza importante del Real Madrid tras su incorporación en agosto pasado.