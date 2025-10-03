La rotunda frase de Di María sobre Mastantuono que sorprendió a todos en el Real Madrid

Sobre su presente se pronunció su compatriota Ángel Di María , actual futbolista de Rosario Central . El 'Fideo' le dedicó unas palabras a Franco que sorprendieron a todos por la magnitud de la comparación.

Franco Mastantuono fichó este por verano por el Real Madrid , procedente de River Plate , y está teniendo mucho protagonismo con Xabi Alonso . El volante argentino, de 18 años, suma seis partidos y un gol en LaLiga, además de dos apariciones en la Champions League con una asistencia.

“Arrancó bien la Champions. Tiene mucha más calidad que yo”, dijo Di María entre risas, en un gesto de humildad pero también de reconocimiento hacia el talento del juvenil.

“Me puso muy contento verlo en la cancha. Ya lo vi en la primera fecha cuando había ido al banco, después jugó de titular en LaLiga. Ahora en Champions también lo es, y se entendió rápido con los compañeros", añadió Di María, que también jugó para los blancos.

"La habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y de querer llevarse el mundo por delante es algo muy bueno, y allá seguramente se lo van a valorizar mucho”, explicó el campeón del mundo en diálogo con DSports.

Por último remarcó la madurez de Mastantuono: “Para tener 18 años y hacer lo que hace, me parece que tiene muchísima personalidad. Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en el Real Madrid y que nos represente tan bien como lo está haciendo él”.