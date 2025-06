¿Neymar para el Mundial de Clubes? Pachuca se pronunció sobre el posible fichaje del brasileño

Tras los rumores que comenzaron a vincular a Neymar con los 'Tuzos', el presidente del Pachuca, Armando Martínez, aclaró que no hay posibilidades de negociar con el jugador de 33 años.

El máximo dirigente elogió al astro brasileño, pero descartó por completo su posible fichaje de cara al Mundial de Clubes que arranca el 14 de junio en Estados Unidos.

"No, no hay nada (entre Pachuca y Neymar). No nos acercamos a él ni hemos preguntado nada sobre Neymar. No sé quién divulgó esta información, pero no es cierta", aseguró Armando Martínez para ESPN.

"Definitivamente, por parte de Pachuca no hay nada, no hay interés. Claro, imagínense, es un gran jugador, pero no estamos en la misma órbita", añadió.

Cabe recordar que los 'Tuzos' del Pachuca comparten el Grupo H del Mundialito con Real Madrid, Al Hilal y Salzburgo. De hecho, el primer partido del cuadro será contra los blancos que ahora dirigirá Xabi Alonso.