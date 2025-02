Neymar se sincera: “No es que no quisiera ser rey, es que para mí sólo hay uno y ese es...”

Neymar ha vuelto a sonreír y comenzó a exhibir su magia con el ‘Peixe’, firmando el mejor tanto de su carrera el pasado domingo. Un golazo olímpico en el Campeonato Paulista que no tardó en agitar las redes sociales.

Pese a sus lesiones y no haber brillado en Europa como él hubiese deseado, Neymar es considerado por muchos expertos y aficionados como uno de los mejores futbolistas de este siglo. Tras su complicada aventura por Arabia Saudita, donde solo marcó un tanto con Al Hilal en dos años, el atacante decidió volver a su casa, el Santos de Brasil.

“El príncipe que no quiso ser rey”, es una frase que habitualmente escucha el astro brasileño desde que abandonó el Barcelona para firmar con PSG en 2017, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia del fútbol (222 millones de euros).

Sobre esa famosa frase fue consultado Neymar y asegura que solo existe un rey y ese es Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien falleció el 29 de diciembre de 2022 en Sao Paulo.

“No es que no quise ser rey, es que para mí sólo hay uno y es Pelé. Pasaron muchas cosas, tuve muchas lesiones que me costaron mucho en mi carrera y bueno... Dios lo quiso así. No tengo motivo para estar triste, al contrario”, explicó Neymar en una charla con el youtuber español ‘The Grefg’.