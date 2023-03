“Lo juro, nunca he visto jugar a Neymar ni al PSG, soy un completo paleto; no tengo TV, no leo periódicos y no uso redes sociales”

“No conozco al hombre, nunca lo he visto jugar, pero parece que no juega mal. Lo juro, nunca he visto jugar a Neymar ni al PSG actual, soy un completo paleto”, confirmó Romain , que se desempeñaba como defensor.

“Jugué como defensa central, lo contrario que mi hermano. Siempre he sido un gran admirador de los defensas italianos. Si le preguntas por mí a Henry, te dirá que jugué muy duro”, recuerda el ahora nutriciocionista.

El hecho de que Olivier fuera menospreciado cuando jugaba para la selección francesa, no le afectó. “Nunca lo he sufrido personalmente. No tengo televisión, no leo periódicos y no estoy en las redes sociales. Me mantengo alejado de todo eso. Solo escucho la radio nacional. La gente me habla de mi hermano y cree que sé ciertas cosas, pero no sé de qué hablan...”, afirma.

“Hay muy buenos futbolistas y hay que respetarlos a todos. Olivier es un caso especial, es completamente atípico. Como dice Jean Pierre-Papin (ex internacional francés): Ya no hay un número 9 como él”, dijo el exjugador sobre su pariente.