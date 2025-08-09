OFICIAL: Barcelona lo echa por la puerta de atrás y firma por uno de los enemigos más grandes de historia

La noticia positiva para el<b> Barcelona </b>en todo este asunto es la incidencia que tendrá la marcha del central de Ondarroa en el 'fair play' económico, que liberará unos 14 millones de euros de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan Garcia.El central se había convertido en un referente tanto en la defensa azulgrana como en el vestuario, debido a su ascendiente en el vestuario y con los jóvenes jugadores.Con su marcha, el Barcelona dispone de cuatro jugadores como centrales:<b> Pau Cubarsí, Ronald Araujo -</b>que es el nuevo capitán-, <b>Andreas Christensen y Eric Garcia.</b>