Celta de Vigo se burla del Real Madrid en su regreso al Bernabéu: los de Xabi Alonso se alejan del liderato de España

Tuvo tres ocasiones Arda Güler en la primera mitad, sin éxito. La más clara, en el minuto 37, cuando remató al borde del área pequeña pero, desestabilizado, mandó el balón lejos de la portería de un Radu que sacó con éxito los acercamientos de peligro del Real Madrid hasta el descanso.La ocasión más clara, la única en la que el Real Madrid, espeso a la hora de generar ventajas en estático, pudo correr al espacio. Tchouaméni mandó un balón largo a Vinícius para que ganase la espalda de la defensa, lo consiguió pero llegó forzado al remate y el guardameta rumano le sacó el mano a mano.Mismo escenario, pero con protagonistas de diferentes equipos, vivió el Celta de Vigo en su ocasión más clara cinco minutos antes, en el 41. Un pase filtrado de Borja Iglesias para Pablo Durán, quien definió flojo en el mano a mano y Courtois salvó el 0-1.Un Pablo Durán que puso en aprietos al espacio a la defensa del Real Madrid y que, en una jugada que al acabar fue anulada por fuera de juego, agravó los problemas en defensa para Xabi Alonso.Con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy ausentes por lesión, Éder Militao se unió a la lista tras sufrir una lesión muscular “preocupante”, según fuentes del club, en los isquiotibiales de la pierna izquierda.La peor noticia para el Real Madrid en una primera mitad con empate a cero al descanso que dejaba al conjunto blanco con la necesidad de dar un paso adelante para no perder terreno con el Barcelona en la lucha por el título de Liga.