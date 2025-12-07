Celta de Vigo se burla del Real Madrid en su regreso al Bernabéu: los de Xabi Alonso se alejan del liderato de España

Después de encadenar tres empates en Liga consecutivos fuera de casa, que le hicieron perder el liderato, y una victoria ante el Athletic Club, el Real Madrid volvió a pinchar este domingo, con derrota 0-2 ante el Celta de Vigo en la que fue su vuelta, 36 días después, al Bernabéu. Lejos quedó la eficacia del Real Madrid cuatro días atrás en San Mamés, donde el 0-3 rompió la racha de tres partidos consecutivos en Liga que acabaron en empate. Los de Xabi Alonso volvían al Santiago Bernabéu y cayeron derrotados contra el Celta de Vigo en un partido en el que se quedaron con nueve jugadores -expulsados Fran García y Álvaro Carreras- y sin marcar.

Tuvo tres ocasiones Arda Güler en la primera mitad, sin éxito. La más clara, en el minuto 37, cuando remató al borde del área pequeña pero, desestabilizado, mandó el balón lejos de la portería de un Radu que sacó con éxito los acercamientos de peligro del Real Madrid hasta el descanso. La ocasión más clara, la única en la que el Real Madrid, espeso a la hora de generar ventajas en estático, pudo correr al espacio. Tchouaméni mandó un balón largo a Vinícius para que ganase la espalda de la defensa, lo consiguió pero llegó forzado al remate y el guardameta rumano le sacó el mano a mano. Mismo escenario, pero con protagonistas de diferentes equipos, vivió el Celta de Vigo en su ocasión más clara cinco minutos antes, en el 41. Un pase filtrado de Borja Iglesias para Pablo Durán, quien definió flojo en el mano a mano y Courtois salvó el 0-1. Un Pablo Durán que puso en aprietos al espacio a la defensa del Real Madrid y que, en una jugada que al acabar fue anulada por fuera de juego, agravó los problemas en defensa para Xabi Alonso. Con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy ausentes por lesión, Éder Militao se unió a la lista tras sufrir una lesión muscular “preocupante”, según fuentes del club, en los isquiotibiales de la pierna izquierda. La peor noticia para el Real Madrid en una primera mitad con empate a cero al descanso que dejaba al conjunto blanco con la necesidad de dar un paso adelante para no perder terreno con el Barcelona en la lucha por el título de Liga.

Sin embargo, fue el Celta de Vigo el que logró abrir el marcador. El sueco Williot Swedberg, quien entró al partido tras el descanso en lugar de Pablo Durán, firmó un gol de clase, rematando de tacón un centro de Bryan Zaragoza en el minuto 54 en una jugada combinativa del equipo gallego que desarboló las marcas dentro del área del Real Madrid.

EXPULSIÓN EN MENOS 2 MINUTOS

Atascado el Real Madrid, también en su casa, en el Bernabéu. Y con una impotencia que reflejó un Fran García que puso las cosas aún más difíciles a su equipo. Dos amarillas en dos jugadas consecutivas, con un minuto y 13 segundos de diferencia entre cada cartulina, dejaron al Real Madrid con diez en busca de la remontada. Con un futbolista menos, los de Xabi Alonso tiraron más de orgullo que de un fútbol que les faltó durante todo el encuentro, mientras que el Celta de Vigo se hizo fuerte en su defensa de cinco, tomó oxígeno con Borja Iglesias y resistió las acometidas de un Real Madrid que solo tuvo dos ocasiones de gol. Mbappé, sin protagonismo durante el encuentro, cortó su racha de siete goles en tres partidos tras mandar alta una vaselina a la salida de Radu en el minuto 77, mientras que 10 después Gonzalo García remató de cabeza desviado en el segundo palo.