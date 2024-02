OFICIAL: Premier League le suma cuatro puntos a un histórico de Inglaterra y esta es su nueva posición en la tabla

Este lunes, la Premier League informó que, como respuesta a la apelación que había presentado el club después de que una comisión independiente le castigara por infringir las normas financieras de la competición en el ejercicio que casa con la temporada 2021-22, una comisión ha decidido que su castigo, al final, sea de 6 unidades.

Esa corrección ya está actualizada en la tabla de la Liga Inglesa y ahora el equipo está en el puesto 15º por delante del Nottingham Forest y el Brentford.

Everton tenía 21 unidades y con la corrección llegó a 25. Esto implica que los principales candidatos a caer al Championship son el Luton Town, Burnley y Sheffield United.

Los despachos de Goodison Park se habían quejado no del hecho de que se hallaran irregularidades en sus cuentas, que reconocieron, sino de que el castigo no era justo. Para argumentarlo, pusieron sobre la mesa nueve argumentos. Se les ha dado la razón en dos de ellos, lo que reduce la resta en su casillero, aunque mantiene una condición que sería como no tener en cuenta dos victorias, pero aplicar dos derrotas.

La primera sanción se decidió a través de una comisión independiente y la edición de la misma, mediante un comité de apelación también independiente. La mesa que ha dejado el castigo en 6 puntos está liderada por el juez Sir Gary Hickinbottom con el apoyo de los especialistas Daniel Alexander y Katherine Apps. Fueron elegidos por la dirección de un panel asimismo independiente que tiene la Premier League para este tipo de situaciones.