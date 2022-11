OFICIAL: Gerard Piqué anuncia su retiro del FC Barcelona, su último partido será este sábado

El defensor, Gerard Piqué anunció este jueves de manera sorpresiva, su retiro del fútbol. Su último partido como profesional con la camiseta del Barcelona será el sábado ante Almería en la jornada 13 de la Liga de España.

El jugador del FC Barcelona de 35 años fue campeón con España en el Mundial-2010 y la Eurocopa-2012.

“Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será. Este sábado (ante el Almería) será mi último partido en el Camp Nou”, anunció en un vídeo emotivo en sus redes sociales.

Continuó, “he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Ahora quiero ser yo quien os hable de mí”, comenzó diciendo el canterano azulgrana.

“Siempre he dicho que, después del Barça, no habrá ningún otro equipo, y así será. Desde pequeño, no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”, agregó el campeón del Mundial con España en 2010.

A pesar de que resten dos jornadas para el cuadro azulgrana en condición de local este año, Piqué afirmó que no volverá a jugar más en el césped del Camp Nou. Y ahí fue cuando lanzó la bomba del día: “Este sábado, será mi último partido allí”.

“Tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça siempre”, finalizó su vídeo en su cuenta personal de Twitter.

LOGROS PERSONALES

Piqué llegó al Barça con 10 años, pero entre 2004 y 2008 pasó al Manchester United -que en la 2006-2007 le cedió al Real Zaragoza-. Con el equipo inglés conquistó la Liga de Campeones en 2008, antes de regresar al club de sus amores.

Con el Barcelona, Piqué ha conquistado ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey y, sobre todo, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Piqué disputó más de 600 partidos a lo largo de su historia con el Barcelona: 588 los hizo como titular y convirtió 53 goles con la camiseta azulgrana.

Con la selección española fue internacional entre 2009 y 2018, formando parte de los planteles campeones del Mundial de Sudáfrica-2010 y de la Eurocopa de Polonia/Ucrania-2012.

También es conocido por su papel como empresario. Con la empresa de derechos deportivos Kosmos se encargó principalmente de la reforma de la Copa Davis de tenis, a la que dio un nuevo formato.