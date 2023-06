OFICIAL: Leo Messi confirma que “no vuelve al Barcelona” y que fichará con el Inter Miami

“Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”.

Desconfianza con los directivos de LA LIGA

“La vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo”.

ADIÓS BARCELONA

El Barcelona se queda con las manos vacías por el posible de la gran leyenda. Laporta y Xavi Hernández estaban convencidos por ficharlo, pero todo se esfumo en cuestión de hora.

Leo Messi podría jugar junto a Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, cuyo destinos también apunta a la liga estadounidense.