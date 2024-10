OFICIAL: Varane, ex del Real Madrid, ‘sale’ del retiro y lo anuncian en su nuevo puesto: “No me despido del fútbol”

Ahora, el campeón del mundo en 2018, no se aleja de la ciudad del lago y trabajará en proyectos de desarrollo para el sector juvenil de Como más allá del fútbol, incluso con orientación académica.

“Asesorará sobre la estrategia de desarrollo de productos de Como 1907, desde la mejora de las soluciones digitales hasta la mejora de las plataformas de análisis de datos y los sistemas de venta de entradas. Ayudará a impulsar el club de Como en el proceso de evolución de los sistemas operativos y mejorar la participación de los aficionados”, profundizó el club.

Por su parte, Varane expresó sus primera palabras en el nuevo cargo de directivo.

“La transición del campo a la junta directiva no es el final de mi viaje futbolístico, sino que marca un nuevo comienzo que no puedo esperar a afrontar. Unirme a la junta directiva de Como me permitirá seguir aportando mi contribución a este deporte e intentar dar forma a su futuro”, dijo.

“Esta nueva etapa de mi carrera se puede llamar un renacimiento, no un final. No me despido del fútbol. Junto al Como, invertiremos en el desarrollo juvenil, ampliaremos las oportunidades educativas y renovaremos las soluciones operativas para hacer realidad la visión del club”, sentenció.