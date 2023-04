Excompañero de CR7 se destapa: “Le dije a Cristiano Ronaldo que lo odiaba, yo estaba del lado de Messi”

Por otra parte, Dybala se refirió a Mourinho cuando se enfrentaron ante el Manchester United en la Champions, en el que el luso recordó a los hinchas de la ‘Vecchia Signora’ el triplete que hizo con el Inter. “Contra el United en Champions, discutimos. Fui a decirle que no tenía necesidad de hacer ese gesto. Lo primero que me dijo cuando me llamó fue si recordaba ese momento, nunca me había pasado que un entrenador de otro equipo hiciera algo así durante un partido. Ese episodio se quedó en el campo”, comentó.