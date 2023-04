Sale a la luz declaración de Dani Alves en su caso de agresión sexual y revela detalles de lo que hizo con la chica

Dani Alves sigue en prisión por su caso de agresión sexual que se dio el 31 de diciembre del 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. El brasileño es noticia porque esta semana dio una segunda declaración ante la jueza y salió a la luz lo que dijo.

“Dani Alves la toca, ella lo agarra a él y luego se van al baño”: Revelan vídeo

La Cadena Ser obtuvo parte de la declaración donde Alves asegura que que las relaciones sexuales que tuvo con la chica que lo acusa fueron consentidas.

“Esas chicas vinieron a nuestro reservado pero nosotros no insistimos, ni el camarero a ellas” empezaba explicando. “Noté su buena disposición por la manera como bailaba, como se acercaba a mí, como intercambiábamos posiciones”, continuaba.

“Le dije de trasladar todo eso al baño. Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro”, seguía contando el brasileño ex Barcelona.