“Dani Alves la toca, ella lo agarra a él y luego se van al baño”: Revelan vídeo de casi 26 horas previo a la supuesta violación

Hace un poco más de tres meses el ex jugador del Barcelona, Dani Alves, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Brians 2, pero con el paso del tiempo siguen saliendo más pruebas de la presunta violación a una joven mujer.

“Yo observo cómo Alves le toca el culo a la chica. Te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza. Si ella no consiente, su reacción hubiera sido apartarle y decirle ‘no me toques el culo’, y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño”, reveló el periodista.

Finalmente y siendo un poco contradictorio, relata que al salir del baño, Dani Alves va tranquilo, mientras que la chica esta llorando. Ninguno se habla en la salida y después llega la seguridad del lugar.

“Sale primero Alves, después sale una de las amigas. En un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera. Se ponen a hablar y ella llora. Aparecen los guardias de seguridad y, al rato, son varias las personas que están allí”, sentenció.