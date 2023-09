“Es terrorífico pensar que Joao Félix puede ganar la Liga Española y la Champions League con el Barcelona”

Paulo Futre no solo es una leyenda del Atlético de Madrid, si no que también lo es de Portugal . Fue importante para la llegada de Joao Félix al conjunto colchonero y le dolió mucho que se fuera al Barcelona.

En una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, el luso dijo sentirse decepecionado por las palabras de Félix en su presentación con el equipo culé. El jugador dijo que “está cumpliendo su sueño de niño”.

Para Futre esto fue lapidario: “Cuando Joao expresó su sueño de jugar en el Barça, inicié una pesadilla que perdura hasta el día de hoy. Es horrendo imaginar que el Barça pueda alzarse con el título de Champions o de Liga con Joao Félix en sus filas. Es una auténtica locura pensar que podrían ganar la Champions contra el Atleti con un gol de João” dijo muy preocupado.

“Contacté con Jorge Mendes y le manifesté que las afirmaciones que había hecho Joao eran asunto suyo y me aseguró que no. Tuvimos un debate por teléfono y me informó que había conversado con el Manchester United. Verifiqué lo que me comentó porque tengo amigos y resultó ser cierto. Posteriormente, él había dialogado con el Manchester City, también lo verifiqué y ellos tampoco deseaban a Joao” agregó.