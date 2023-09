Xavi envía recado a Dembélé y revela el fichaje que espera para enero: “La posibilidad de que venga, está”

Sobre el rival, comentó el sistema de su entrenador, el mexicano Javier Aguirre, de quien subrayó que “entrena muy bien el aspecto defensivo”.

“El Mallorca es muy fuerte y físicamente juega muy directo. En las últimas dos temporadas les hemos ganado por la mínima”, puntualizó Xavi.

Evitó opinar mucho sobre el derbi del pasado domingo entre Atlético de Madrid y Real Madrid, aunque remarcó que “fue un resultado y un triunfo muy importante para el Atlético” y que, pese a la derrota, siempre ve “fuerte” al Madrid.

Lo que pasó en el derbi

”Lo vi, fue un gran partido, sobre todo del Atlético. Si Ancelotti se equivocó o no, no lo sé. Es un triunfo importante para el Atlético”.

Polémica arbitral

”Si se han quejado o no... hay que preguntarles a ellos. Nosotros nos hemos quejado cuando nos hemos sentido perjudicados”.

Seguimiento de Dembélé

“Claro que me acuerdo de él, pero no he visto partidos del PSG. Me preocupa mis rivales en la Liga Española y la Champions. El PSG ahora mismo no es mi rival. No le tengo rencor y le deseo lo mejor. El Barça sigue. Hemos encontrado soluciones con Lamine, Raphinha... Estamos encantados”.