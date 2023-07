Dimitri Payet rompe a llorar tras confirmarse su salida del Marsella y quedar libre: “Va a ser duro, solo quiero volver a jugar”

“Hemos decidido no continuar la aventura conjunta con nuestro capitán. Eso ha llevado muchas semanas de reflexión, de conversaciones. Hemos decidido seguir caminos separados”, indicó Longoria durante la conferencia prensa en el estadio Vélodrome.

El mandatario de la entidad estaba acompañado de Payet y se dirigió a él: “Dimitri, eres una parte muy importante de este club, has inspirado a muchos aficionados. Hemos compartido buenos momentos, pero incluso en los momentos difíciles, has ayudado al club. Si tuviera que definirte en dos palabras, diría genio y talento. Has dado muchas alegrías a nuestros seguidores y te has ganado el respeto del mundo del fútbol”.

El mediapunta firmó durante el mandato del antiguo presidente Jacques-Henri Eyraud un contrato que le ligaba con el Marsella hasta junio de 2024 y le aseguraba una reconversión en el seno del equipo.