Pedro Troglio rompe el silencio y advierte: "Si un dirigente me dice una cosa así, yo me voy inmediatamente"

Instituto de Córdoba atraviesa un presente complejo bajo el mando de Pedro Troglio, con siete partidos sin conocer la victoria. Este fin de semana no tendrá actividad por la fecha de Eliminatorias.

El Albirrojo recién volverá a jugar el próximo fin de semana, recibiendo a San Martín de San Juan, por la fecha 11.

En medio de este panorama, el entrenador Pedro Troglio ha sido la voz principal para analizar la situación.

"Yo no me pongo plazos. Nadie me dijo que si no ganamos me tengo que ir. Quiero ganar el próximo partido y pasar de fase en Copa Argentina. Entiendo que tenemos que ganar. Amo lo que hago y tengo que bancar que me puteen".

Y agregó: "Nosotros tenemos más ganas de ganar que la gente, no nos gusta que nos insulten. Hay rachas negativas, pero soy el primero en entender el sistema del fútbol. A la gente no le importa si jugas bien, le importa si ganas”.

Ante las críticas de los medios de comunicación. "Mi lugar para defenderme es la cancha. Los medios pusieron que tengo un ultimátum. Si un dirigente me dice una cosa así, yo me voy inmediatamente".

Pese a las dificultades, el entrenador destacó el esfuerzo del plantel durante la semana y su confianza en revertir la situación. “Lógicamente que veo errores como todos los equipos, pero veo el trabajo en la semana. Hay que seguir trabajando, todavía hay chances de ganar lo que viene”.

También dejó claro: “Para mí el partido que viene no es determinante. Después será decisión de los dirigentes. Para mí determinante es ver un plantel que no me responde. Capaz que gano y también me voy”

Instituto de Córdoba encarará a San Martín hasta el 30 de marzo, post fecha FIFA, por lo que tendrán tiempo para poder corregir con sus dirigidos.