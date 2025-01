El técnico habló del encuentro, pero también lanzó una queja que va a generar mucho eco, aunque no es la primera vez que lo hace, tampoco espera que cambie aclaró.

“Esto ya parece un derbi, cuatro años seguidos enfrentándonos al Madrid. Tanto el Bayern como el Madrid eran muy, muy duros y ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta en Madrid. Era complicado jugar contra el Real Madrid o el Bayern de Múnich”, comenzaba diciendo.

Y aquí viene la queja: “El problema es que en el medio tenemos que jugar contra el Newcastle, siempre ha sido muy amable con el calendario durante muchos, muchos años...”, dijo de forma sarcástica.

No se detuvo y siguió contra el calendario entre partidos de Champions: “El calendario es el que es. En la Premier League, todos los equipos tienen que jugar contra todos. Pero normalmente en la Premier League siempre se imponen los calendarios más estrictos para los equipos que juegan en Europa. ¿Crees que va a cambiar? Las cadenas deciden. No me preguntes qué es mejor, si jugar el martes o el miércoles, para tener un día más. Hay ligas que juegan el viernes antes Champions para tener un día más de descanso”.