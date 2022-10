La imperdible reacción de Pep Guardiola cuando comparan a Haaland con Messi: “Si llega allí es increíble”

“Para marcar goles quizás Erling necesita a todos sus compañeros. Cuando llega allí es increíble. Messi tiene la habilidad de hacerlo todo por sí mismo”. Para Guardiola, Messi sigue siendo mucho Messi.

Eso sí, Pep le pide un poquito más a Haaland, ya que no solo quiere que esté dentro del área esperando pelota para anotar, sino que busque crea ocasiones para sus compañeros.

¿Cuántos tantos de ventaja lleva Lewandowski sobre Benzema en la carrera por el Pichichi?

“Él me dijo una vez que prefería tocar cinco balones y marcar cinco goles. Eso no me gusta. Lo quiero implicado para que toque más y más balones y se convierta en un jugador de fútbol que marca goles. Por supuesto que no olvido que su mayor talento es poner el balón en la red. Eso es fantástico. Es un delantero fantástico”, cerró.