La respuesta de Pep Guardiola al Barcelona por el fichaje de Bernardo Silva y el otro refuerzo que sumó tras Gvardiol

Pep habló sobre la posibilidad de salir de dos jugadores clave para él: “Sobre Bernardo y Kyle qué puedo decir... Son jugadores muy importantes para nosotros y los queremos aquí sí o sí. Vamos a hacer todo lo posible. No es como Gündogan, que terminaba contrato. Él tiene contrato y quiere quedarse. Haremos todo lo posible para retener estos dos jugadores y reemplazar estos jugadores es muy difícil”, confirmando que ambos jugadores quieren seguir siendo Skyblues.

Pero también dejó la puerta abierta a una salida: “No quiero jugadores que quieran estar aquí. Quiero trabajar con muchachos que quieran quedarse. Pero necesitamos obtener una oferta adecuada, no recibimos una oferta adecuada. Si lo quieren, se subirán a un avión y hablarán con nuestro director deportivo”.

El entrenador catalán reafirmó lo que siempre ha dicho, que quiere jugadores comprometidos: “Mi discurso no ha cambiado. Desde el primer día hasta el final, no quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí. Quiero trabajar con los jugadores que quieren quedarse. Para nosotros Bernardo es muy importante y lucharemos para renovarle”.

- Confirma otro refuerzo tras Gvardiol -

Pep Guardiola también ha confirmado el fichaje de Josko Gvardiol, el croata llega al City procedente del Leipzig a cambio de unos 90 millones de euros.