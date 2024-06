La rotunda respuesta de Pep Guardiola sobre dirigir al Barcelona: “La puerta a volver está...”

También comentó la salida de Xavi Hernández del conjunto culé y la llegada de Hansi Flick al banquillo para la próxima temporada.

“Me encuentro en Manchester y como no estoy en Barcelona, no hablo del proceso. Lo que es seguro es que lo que haya podido pasar con Xavi no es mi culpa, llevo muchos años fuera del Barça y no soy sospechoso en este sentido”, argumentó.

Y agregó: “Le deseo lo mejor a Xavi y que Hansi tenga toda la suerte del mundo”.

Sobre el técnico alemán dijo: “No he coincidido con él, nos hemos visto en Manchester un par de veces. Lo que hizo en el Bayern fue extraordinario, lo ganó todo. Como jugador, tiene experiencia internacional. Hay que intentar que le ayuden desde dentro: apoyo total a él y poco a poco”.

Acerca de su posible regreso en el futuro: “La puerta a volver a entrenar al Barça está cerrada”. La afición culé deberá de esperar o aferrarse que con el tiempo esa decisión cambie.