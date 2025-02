El defensor fue clave en varias campañas junto a Sergio Ramos, pero en 2017 puso rumbo al Besiktas de Turquía porque creía que su ciclo había terminado en la Casa Blanca.

Ahora ya retirado, Pepe recuerda que el día que decidió irse, Cristiano Ronaldo quiso detenerlo y le realizó una oferta que no quería rechazar, pero al final lo terminó haciendo, eso lo contó para el medio portugués ‘Renascença’.

“Hablé mucho con él y me dijo que me quedara en el Real Madrid. Pero creo que mi tiempo en el club ya había llegado, porque fueron 10 años de mucha exigencia, donde cedí mucho tiempo. Intenté explicarle que ya no podía estar allí debido a las dificultades que estaba teniendo en ese momento”, empieza explicando.

Y aquí es donde Cris estaba dispuesto a renunciar a parte de su salario: “Él dijo: ‘si es por dinero, hombre, ¡dejo mi dinero para dártelo a ti’. Y yo le dije que no, gracias a dios no es por eso, es por otras cuestiones. También quería volver a experimentar el fútbol y por eso decidí ir a Turquía”, afirma Pepe.