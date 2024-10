Periodista de Concacaf en polémica tras el Balón de Oro y revela por qué no dio un solo voto a Vinicius: “No es ejemplo...”

En su defensa aseguró: “ Vinicius no dio señas de tener buen Fair Play. Yo no lo voté porque es un jugador que se reduce a un espacio limitado en el terreno de juego . Vinicius juega ahí, no es céntrico, es importante pero esta vez fue más importante Bellingham. A mi entender, Vinicius no está entre los diez mejores...”.

Bruno Porzio , de El Gráfico , dio a conocer en vivo, por qué no dio un tan solo voto a Vinicius, fue el único que no puso ni el top 10 de la lista.

“Y la verdad que pensé que para poner a Vinicius en el lugar 8 o 9, prefiero no ponerlo. No le servía nada. Pero tomé la situaciones de Fair Play. A mi es un jugador que no me llena el ojo, no lo considero Balón de Oro. No lo puedo votar porque solo hizo un gol en la final de Champions. Es como votar a Mario Gotze porque hizo un gol en la final de Brasil 2014”, sentenció Bruno Porzio.