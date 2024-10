El mensaje consolador de Reinaldo Rueda a Vinicius tras perder el Balón de Oro 2024

“Este año no se pudo, el próximo será y nos abrazaremos. Usted es un gran muchacho”, fue el escrito que le mandó el DT de la H al artillero brasileño.

24 horas antes de que George Weah anunciase que Rodri Hernández es el Balón de Oro, Vinicius Júnior estaba convencido de que sería él. También su club, patrocinadores... todo estaba preparado hasta que cinco horas antes todo cambió.

El Real Madrid recibió información de que no sería ninguno de sus futbolistas y se plantó. No fue nadie del club a París y los 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, con doblete ‘Champions’ -con gol en la final- y Liga no fueron suficientes para que ‘Vini’ viviera su gran noche.